Франция упрекнула Британию в желании «усидеть на двух стульях»

Власти Франции считают, что Великобритания не должна получать преференции в рамках проекта использования европейской продукции в государственных контрактах в оборонном, цифровом и промышленном секторах.

Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

"Нельзя усидеть сразу на двух стульях", - сказал собеседник из числа должностных лиц Франции, комментируя желание Лондона участвовать в европейских проектах, но оставаться вне ЕС.

Как уточняется в публикации, представитель Великобритании заверил, что королевство действует "добросовестно", и предупредил, что его исключение из программы ЕС может навредить французским компаниям.

Ранее газета Financial Times сообщала, что разработка этих правил стала предметом ожесточенных споров в Брюсселе. Острая дискуссия развернулась вокруг того, следует ли отдавать приоритет определенным секторам, какие страны должны быть включены в определение "Европа" и как избежать чрезмерного повышения цен. Согласно последнему проекту, который приводит Politico, Еврокомиссия планирует определить "доверенных партнеров", чья продукция будет приравнена к аналогичной в странах ЕС.