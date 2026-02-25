Мишустин назвал российский бюджет сложным

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал федеральный бюджет на текущий период «сложным» и подчеркнул, что его принятие потребовало ряда непростых решений.

Об этом он заявил во время ежегодного отчета кабмина перед депутатами Государственной думы.

«Считаю важным общим результатом — принятие сложного бюджета. Мы все помним, какие шаги пришлось сделать. Это были непростые решения. В том числе — по изменению налоговой системы», — заявил премьер-министр.

Трансляцию его выступления в Госдуме вел телеканал «Россия 24».

Глава правительства уточнил, что эти изменения были необходимы для приоритетных направлений РФ, включая сектора обороны и безопасности страны, социальной политики и поддержки регионов. Кабмин одновременно старался смягчить нагрузку на предприятия, повышая предсказуемость регуляторной среды и упрощая отчетность.

«В результате интерес инвесторов к взаимодействию с нашей страной сохранился», — заявил Мишустин.

Приток инвестиций в основной капитал в целом сохранился на сопоставимом с прошлым годом уровне, уточнил он.

В ноябре 2025 года был одобрен федеральный закон о бюджете на 2026–2028 годы. В соответствии с документом, бюджет на 2026 год сформирован с дефицитом: доходы запланированы в объеме 40,3 трлн руб., расходы — 44,1 трлн руб.

Однако Минфин России ожидает рекордные поступления в федеральный бюджет от налога на процентные доходы по вкладам в этом году — 567,62 млрд рублей. Эта сумма практически вдвое превышает предполагаемый совокупный объем НДФЛ с данного вида доходов в 2025 и 2027 годах, который министерство предварительно оценивает в 304,56 млрд и 305,43 млрд рублей соответственно.

