Мишустин назвал шесть главных задач для России в 2026 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках отчета перед депутатами Госдумы перечислил шесть главных задач для правительства в 2026 году.

Первой и ключевой задачей глава кабмина назвал сбережение и увеличение населения РФ. Мишустин подчеркнул, что необходимо вводить новые меры помощи семьям, а также использовать успешный опыт регионов.

Вторая задача — создать основу для экономического роста России. Это обеспечит долгосрочное и стабильное развитие как отдельных областей, так и страны в целом.

Третье направление — трансформация внешней торговли. Приоритетом станут поставки высокотехнологичной продукции, сообщает агентство ТАСС.

Четвертая задача — создание честной и открытой деловой среды. Это предоставит добросовестным предпринимателям новые перспективы и реальные преимущества.

Пятая задача заключается в дальнейшем повышении эффективности труда. Основным инструментом станут современные технологии и цифровизация.

Шестая задача — непрерывное технологическое обновление, создание благоприятных условий для инновационной деятельности и ее активного внедрения.

По мнению премьер-министра, все эти меры являются главным двигателем улучшения качества жизни россиян и прогресса государства.