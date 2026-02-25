Высокопоставленный представитель Министерства финансов США провел в Пекине неделю с неафишируемой программой визита. Об этом стало известно китайским СМИ.

«ФедералПресс» представляет эксклюзивный перевод статьи издания Sohu.

«Среди тем обсуждения были увеличение закупок американской сои и продвижение торгово-экономических переговоров. Поездка проходила на фоне повышенной турбулентности мировой финансовой системы. Индекс доллара демонстрирует снижение, котировки золота растут, а курс юаня приближается к ключевым значениям. Новость быстро вызвала реакцию финансовых рынков», – указано в статье.

Журналисты отдельно задаются вопросом: почему переговоры держались в секрете.

Аналитики из КНР напомнили, что Народный банк Китая на протяжении нескольких месяцев наращивал золотые резервы, а финансовым структурам было рекомендовано осторожнее подходить к вложениям в американские государственные облигации. Это сильно повлияло как на цену доллара, так и на котировки драгметалла.

Эксперты полагают, что публичное подтверждение визита в таких условиях могло бы быть интерпретировано как сигнал о стремлении Вашингтона заручиться дополнительной поддержкой со стороны Пекина в вопросе долговых обязательств США. В условиях значительного объема американского госдолга и высоких процентных расходов тема устойчивости финансовой системы остается одной из ключевых для инвесторов.

Ситуацию усложняют и внутренние дискуссии в США по поводу денежно-кредитной политики. Разногласия между ведомствами и неопределенность в отношении будущих решений регуляторов усиливают нервозность рынков. На этом фоне любые контакты с Китаем рассматриваются как фактор потенциального влияния на глобальную финансовую стабильность.

По данным источников Sohu, американская сторона рассчитывала обсудить не только аграрную повестку, включая поставки сои, но и более широкий спектр торгово-экономических вопросов. Однако Пекин традиционно подчеркивает, что решения о закупках и инвестициях принимаются исходя из национальных интересов и долгосрочной стратегии.

Аналитики отмечают, что закрытый характер визита свидетельствует о чувствительности обсуждаемых тем. Переговоры проходят на фоне структурных изменений мировой экономики и пересмотра роли доллара в международной финансовой системе.

Дальнейшая динамика отношений между США и Китаем, а также решения по торговым и финансовым вопросам будут оказывать влияние на валютные рынки, стоимость золота и глобальные инвестиционные потоки. Вопрос о будущем доминирования доллара и устойчивости американского долга остается в центре внимания мировых финансовых площадок.