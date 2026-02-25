Мишустин ответил на вопрос о тарифах ЖКХ

Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год, предложил ввести механизм дисквалификации для руководителей региональных органов регулирования тарифов на ЖКХ, передает РБК.

Глава кабмина отметил, что некоторые субъекты используют свои полномочия по регулированию тарифов недостаточно качественно. Отчасти это связано с отсутствием у Федеральной антимонопольной службы необходимых рычагов влияния.

В связи с этим правительство предлагает наделить ФАС правом самостоятельно устанавливать предельные тарифы в случае двукратного неисполнения регионом предписаний ведомства.

«И дисквалифицировать руководителей региональных органов регулирования», — добавил Мишустин, уточнив, что соответствующие нормы уже содержатся в законопроекте, внесенном в Госдуму.

При этом премьер подчеркнул, что рост тарифов для социально незащищенных категорий граждан был ограничен. Напомним, что в январе 2026 года стоимость услуг ЖКХ в России выросла в среднем на 1,7%. Следующее повышение ожидается с 1 октября.

Согласно прогнозам, наиболее существенно тарифы увеличатся в Ставропольском крае (22%), Дагестане (19,7%) и Тамбовской области (17,5%). Жилищный кодекс допускает дифференциацию индексов в зависимости от региона.