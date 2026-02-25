Венгрия и Словакия начали использовать кризисные запасы нефти

Венгрия и Словакия подтвердили, что уже задействовали кризисные резервы нефти на фоне перерыва Украиной в поставках по трубопроводу «Дружба», сообщила представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.

«И Венгрия, и Словакия подтвердили, что они начали отпускать свою запасную нефть», — цитирует её РИА Новости.

Ранее в ЕК попросили Украину ускорить поставки нефти из России по «Дружбе».

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Украина нарушает соглашение с Евросоюзом, используя нефть как оружие.

Также Орбан называл Киев виновником подрыва «Северного потока» и остановки «Дружбы».