Венгрии и Словакии предложили обойтись без «Дружбы»

У Венгрии и Словакии может появиться возможность обойтись без поставок нефти по трубопроводу «Дружба», в работе которого последнее время наблюдаются перебои. Об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. Его процитировало Reuters.

По словам главы хорватского правительства, страна могла бы поставлять нефть Будапешту и Братиславе по своему трубопроводу Adria. Переговоры о реализации такой схемы уже ведут руководители трех стран, а также представители Европейской комиссии.

Агентство напомнило, что Загреб рассматривает возможность законного импорта российской нефти морским путем для ее последующей транспортировки в Венгрию и Словакию. Оператор трубопровода Adria JANAF уже объявил о начале разгрузки груза нероссийской нефти для венгерского нефтеперерабатывающего завода MOL Group.

Как отметил Пленкович, по трубопроводу Adria можно транспортировать до 15 миллионов тонн нефти в год. Этого хватит, чтобы полностью удовлетворить потребности Венгрии и Словакии.

Накануне сообщалось, что венгерская компания MOL Group потребовала от хорватской Janaf разрешить транзит российской нефти через трубопровод Adria.