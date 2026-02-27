Названы регионы с самыми дешевыми куриными яйцами

Из анализа РИА Новости данных статистики в январе дешевле всего яйца в нашей стране стоили в Пензенской области - в среднем 66,3 рубля за десяток.

В тройку «по дешевизне» яиц также вошли Нижегородская область - 70,3 рубля и Псковская область с 72,3 рубля.

Далее идет Самарская область, жители которой могли приобрести яйца в первый месяц года в среднем по 72,7 рубля за десяток. Пятерку замыкает Башкортостан - 73,2 рубля.

Самые дорогие куриные яйца в январе в России можно было найти на Чукотке – десяток там стоил в среднем 241,6 рубля. В Магаданской области их стоимость составила 191,6 рубля, а на Сахалине - 172 рубля.

В среднем по РФ яйца стоили в январе 93,9 рубля.