Власти России задумались о пересмотре параметров бюджета

Показатели федерального бюджета на 2026 год придется немного изменить с учетом ухудшения внешней конъюнктуры. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» в ответ на соответствующий вопрос рассказал министр финансов Антон Силуанов, передает РИА Новости.

Вместе с тем он пообещал, что обязательства перед людьми, по национальным проектам и технологическим инициативам будут обеспечены необходимым финансированием.

В том же интервью Силуанов рассказал, что недобор нефтегазовых доходов по сравнению с запланированным уровнем заставляет правительство ускорить пересмотр бюджетного правила. Речь идет о внеплановом снижении цены отсечения, которая с января составляет 59 долларов за баррель.

По его словам, реально складывающийся уровень цен может привести к быстрому исчерпанию средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), поэтому действовать нужно оперативно.

Цена отсечения в бюджетном правиле — это отметка, регулирующая пополнение или расходование средств ФНБ. Если стоимость основного экспортного сорта нефти Urals, рассчитываемая в целях налогообложения (выше реальной для этого сорта), превышает цену отсечения, то экспортеры отправляют сверхдоходы в ФНБ. А если она ниже, то недобор налогов компенсируется из средств фонда. С начала года стоимость Urals находится в районе 40 долларов за баррель.

До этого глава правительства России Михаил Мишустин раскрыл детали прошедшего накануне, 24 февраля, совещания у президента страны Владимира Путина с руководством ключевых министерств и Центробанка. На нем обсуждался вопрос финансирования дефицита бюджета. По словам премьера, разговор затянулся, стороны рассматривали множество вариантов.