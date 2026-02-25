ЕК предложила Венгрии и Словакии альтернативный маршрут поставок нефти

Экспертная Координационная группа Европейского союза (ЕС) предложила Венгрии и Словакии альтернативный маршрут поставок нефти, проходящий через Хорватию. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен, передает ТАСС.

© Global look

«Группа предложила альтернативный маршрут поставок нефти в Венгрию и Словакию через Адриатический трубопровод в Хорватии. Хорватия подтвердила, что никакая российская нефть не будет поставляться в рамках этих поставок», — сказала представитель ЕК.

Итконен добавила, что пропускная способность нового маршрута достаточна для обеспечения потребностей Венгрии и Словакии. Однако она не уточнила, насколько такой вариант будет дороже поставок по нефтепроводу «Дружба».

В конце января Украина остановила транзит, оставив Словакию и Венгрию без российских поставок, из-за якобы повреждения оборудования на западе страны после обстрелов. Он должен был возобновиться 20 февраля, однако этого не произошло.

На фоне действий украинской стороны Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на €90 млрд. А Словакия прекратила оказание помощи Украине в формате экстренных поставок электроэнергии.

Ранее Еврокомиссия потребовала от Зеленского решить вопрос с нефтепроводом.