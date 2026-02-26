Госдолг США вырастет до угрожающего для всего мира показателя

Государственный долг Соединенных Штатов к 2031 году вырастет до 140% ВВП страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оценку Международного валютного фонда (МВФ) о состоянии американской экономики.

© Московский Комсомолец

“При нынешних подходах дефицит ожидается на уровне семи-восьми процентов ВВП, что приведет к достижению правительственного долга 140 процентов ВВП к 2031 году”, - заявили в МВФ.

В Фонде добавили, что такой уровень госдолга угрожает стабильности не только экономики самих Штатов, но и всего мира. Чтобы выйти из такой непростой ситуации Соединенных Штатам Америки нужен четкий и целенаправленный план фискальной консолидации.

Минфин США ранее сообщал, что по состоянию на 24 февраля 2026 года госдолг страны достиг 37,78 трлн долларов. Тогда как год назад этот показатель был на 1,5 трлн ниже – 36,21 трлн долларов.

Ранее стало известно, в каких регионах России в 2025 году заметнее всего выросли зарплаты.