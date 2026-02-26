В России появится новый ГОСТ на пиво

Новый ГОСТ на алкогольное и безалкогольное пиво появится в России в 2027 году. Об этом в четверг, 26 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Роскачества.

По текущему стандарту допускается использование только пшеничного и ячменного солода, их доля должна быть не меньше 80 процентов. Новый нацстандарт предлагает также использовать ржаной, просяной, гречишный и другие солоды.

В документе также появилось определение безалкогольного пива: под ним понимаются пивоваренные напитки с содержанием этилового спирта не более 0,5 процента, передает агентство.

Также Росстандарт обновил ГОСТ на растворимый кофе, действовавший с 1994 года. Новые стандарты вступят в силу с ноября 2026 года. Согласно документу, понятие растворимого кофе теперь официально распространяется на гранулированную и сублимированную формы, а не только на порошкообразную субстанцию.

Также в России разработали первый ГОСТ по абразивности зубных паст. В ведомстве отметили, что абразивность — один из ключевых показателей, влияющих на качество зубной пасты и ее безопасность для эмали зубов.

