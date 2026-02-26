$76.4790.32

Европейская страна впервые за несколько лет закупила у России куриные яйца

Московский Комсомолециещё 1

Чехия в декабре 2025 года впервые за четыре с половиной года импортировала российские куриные яйца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Европейская страна впервые за несколько лет закупила у РФ куриные яйца
© Global Look Press

По итогам последнего месяца прошлого года Чехия ввезла куриных яиц из России на 65 тыс. евро. В последний раз Прага закупала этот продукт у российских производителей в июне 2021 года.

К слову, благодаря чешским закупкам Россия поставила яйца в страну ЕС впервые с лета 2023 года.

В результате поставок в декабре Россия попала в топ-20 крупнейших поставщиков яиц в Чехию с долей около 1%. При этом основными экспортерами куриных яиц на чешский рынок в 2025 году стали Польша (доля 43%), Украина (22% и Латвия (14%).

Ранее США неожиданно нарастили до максимума импорт одного российского продукта.