Европейская страна впервые за несколько лет закупила у РФ куриные яйца

Чехия в декабре 2025 года впервые за четыре с половиной года импортировала российские куриные яйца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

По итогам последнего месяца прошлого года Чехия ввезла куриных яиц из России на 65 тыс. евро. В последний раз Прага закупала этот продукт у российских производителей в июне 2021 года.

К слову, благодаря чешским закупкам Россия поставила яйца в страну ЕС впервые с лета 2023 года.

В результате поставок в декабре Россия попала в топ-20 крупнейших поставщиков яиц в Чехию с долей около 1%. При этом основными экспортерами куриных яиц на чешский рынок в 2025 году стали Польша (доля 43%), Украина (22% и Латвия (14%).

