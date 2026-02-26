Стоит ли ждать скорого обвала рубля

Аналитик компании Freedom Finance Global Наталья Мильчакова выразила уверенность в том, что резкого падения курса российского рубля в ближайший период не случится.

По ее словам, одним из факторов, поддерживающих российскую валюту, является текущий налоговый период, создающий дополнительный спрос на рубль, сообщает ИА DEITA.RU.

Вместе с тем, укреплению рубля мешают неоднозначные внешнеполитические новости. Среди них — угроза срыва очередного этапа переговоров между Россией и Украиной, а также усиление санкционного давления со стороны Великобритании, затронувшее, в частности, проекты «Газпрома» в сфере сжиженного природного газа (СПГ).

Такой негативный фон со стороны мировой политики частично компенсируется положительной динамикой на нефтяном рынке. Цены на нефть поддерживают ожидания возможного вторжения американских военных в Иран, что традиционно вызывает рост нефтяных котировок.

Еще одним фактором является ослабление курса доллара, а также задержки с принятием нового, двадцатого пакета санкций Евросоюза. В этой ситуации Венгрия и Словакия выступают с настойчивым требованием возобновить транзит российской нефти через нефтепровод «Дружба», который был приостановлен Украиной, что влияет на общий баланс давления санкций.

Немаловажную роль в стабилизации рубля играет и жесткая денежно-кредитная политика Банка России. Несмотря на небольшое снижение ключевой ставки в феврале лишь на 0,5 процентного пункта, регулятор сохраняет достаточно консервативный подход к управлению процентными ставками, что поддерживает доверие к национальной валюте среди участников рынка.

Суммируя все факторы, Мильчакова прогнозирует, что в ближайшие недели рубль сохранит текущие уровни и будет колебаться внутри существующих диапазонов. Она исключает резкие обвалы или серьезные ослабления курса российской валюты на горизонте до конца месяца.

По ее оценкам, к концу недели курс доллара к рублю будет находиться в пределах 75–77 рублей, евро — около 89–91 рубля, а юань останется в районе 11–11,3 рубля. Таким образом, рубль сохраняет свою устойчивость и демонстрирует стабильность на фоне сложной внешнеэкономической и политической ситуации.