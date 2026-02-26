Стало известно, как сильно в России изменились цены на цветы

Цена букета из 15 тюльпанов за год поднялась на 6,9%, до 3 600 рублей, в то время как стоимость букета роз упала на 9%, до 4 500 рублей. Такие данные ТАСС получил от маркетплейса цветов и подарков Flowwow.

Как отмечают в компании, букет из 15 тюльпанов в конце февраля обходится покупателям примерно в 3 600 рублей, что на 6,9% дороже, чем год назад. При этом средний чек на розы демонстрирует обратную динамику: букет из 15 роз сейчас стоит 4 500 рублей, что на 9% ниже показателя аналогичного периода 2025 года.

Снижение цен на розы в Flowwow связывают с изменением предпочтений покупателей — россияне все чаще останавливают выбор на более бюджетных сортах цветов.

Руководитель отдела по привлечению и сопровождению селлеров Flowwow Вероника Перетягина сообщила, что значительных колебаний цен на цветы в преддверии 8 Марта не прогнозируется.

Ранее опрос платформы «Кукушка» показал, что наиболее желанными подарками на 8 марта среди россиян стали букет любимых цветов, оплата кредита или коммунальных услуг.