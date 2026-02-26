Стало известно, при каком условии Венгрия может снять вето с санкций ЕС

Евросоюз рассматривает возможность дать Венгрии политические гарантии возобновления транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в обмен на отказ Будапешта от вето по 20-му пакету антироссийских санкций и выделению крупной военной помощи Украине. Об этом пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

По информации издания, у Брюсселя нет времени на подготовку полноценного правового решения, поэтому речь может идти о «политической бумажке» с обещанием восстановить поставки.

На встрече послов ЕС на этой неделе ряд дипломатов предложили направить на Украину делегацию для инспекции состояния трубопровода. Однако визит возможен только с согласия Киева, а объект, по словам источников, хорошо охраняется.

Венгрия ранее заблокировала решения ЕС о новом санкционном пакете против России и предоставлении Украине кредита на €90 млрд. Причиной стало прекращение транзита российской нефти по «Дружбе» через украинскую территорию. Будапешт заранее предупреждал, что не поддержит никакие инициативы Брюсселя в пользу Киева до тех пор, пока поставки на венгерские НПЗ не будут восстановлены.