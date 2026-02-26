Глава МИД Грузии объяснила бесполезность санкций против России

Грузия не видит смысла вводить санкции против России — это не навредит Москве, но больно ударит по самой республике.

С таким заявлением выступила министр иностранных дел страны Мака Бочоришвили в эфире телекомпании «Рустави 2».

«Мы не можем и не вводим санкции против России, исходя из того, что это фактически не окажет никакого эффекта на Россию, но окажет очень большое влияние на Грузию», — подчеркнула глава грузинского МИД.

Тбилиси сохраняет верность прежнему курсу, взятому еще в начале спецоперации. В феврале 2022-го занимавший тогда пост премьера Ираклий Гарибашвили объявил, что республика не присоединится к западным ограничениям. Впрочем, это не означает полного игнорирования международных норм: грузинские власти соблюдают финансовые санкции и следят за перемещением товаров через границу.