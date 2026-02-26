В ЕС ищут способ убедить Венгрию снять вето на €90 млрд для Украины

Издание Politico сообщает, что Еврокомиссия пытается уговорить Будапешт разблокировать кредит для Киева в размере €90 млрд, однако Венгрия настаивает на возобновлении поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба», которые Украина остановила в начале февраля, сославшись на повреждение инфраструктуры, передают «Известия».

Как пишет американское издание, дипломаты ЕС отвергают идею правового решения проблемы и предлагают сосредоточиться на давлении и переговорах с венгерским премьером Виктором Орбаном. Газета называет позицию Будапешта одним из самых серьезных внутренних кризисов в Евросоюзе за последние годы.

Орбан ранее обвинил Владимира Зеленского в попытках втянуть Венгрию в конфликт. Глава венгерского МИД также заявлял, что страна блокирует 20-й пакет антироссийских санкций и выделение кредита Украине именно из-за остановки прокачки нефти по «Дружбе».

Ранее Politico сообщило, что Евросоюз рассматривает возможность дать Венгрии политические гарантии возобновления транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в обмен на отказ Будапешта от вето по 20-му пакету антироссийских санкций и выделению крупной военной помощи Украине.