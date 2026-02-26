ЦБ заявил об уверенности в возможном снижении ключевой ставки

В Центральном Банке (ЦБ) появилась уверенность в возможности продолжать снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях, следует из соответствующего резюме на сайте регулятора.

Участники обсуждения также подчеркнули, что для устойчивого возвращения инфляции к целевому уровню в следующем году может понадобиться более высокая средняя ключевая ставка, чем ожидалось.

Большинство из них отметили, что, несмотря на влияние сезонных и разовых факторов на статистику, возможность снизить ключевую ставку есть. При этом слишком долгое сохранение ставки на одном и том же уровне может привести к охлаждению экономической активности.

"Необходимо обеспечить плавное возвращение экономики на траекторию сбалансированного роста, а инфляции – к цели", – говорится в документе.

13 февраля Центробанк снизил ключевую ставку с 16 до 15,5% годовых. Согласно базовому сценарию, средняя ключевая ставка в этом году должна составить 13,5–14,5%. С учетом проводимой ДКП годовая инфляция снизится до 4,5–5,5%.