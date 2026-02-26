Лукашенко рассказал, что станет главной темой заседания Высшего госсовета Союзного государства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в центре внимания предстоящего заседания Высшего госсовета Союзного государства в Москве будет экономика. По его словам, речь идет об укреплении базиса Союза и повышении благосостояния граждан, передает РИА Новости.

В Москве проходит заседание Высшего госсовета Союзного государства. Руководителям Белоруссии и России предстоит подвести итоги интеграции и определить планы на ближайшие годы. Повестка включает семь пунктов — в частности, участники обсудят реализацию Договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы и приступят к разработке аналогичного документа на следующий трехлетний период.

«В фокусе внимания, как всегда, прежде всего экономика. Укрепление этого базиса нашего Союза и благосостояния граждан», — отметил Лукашенко.

Государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев ранее подчеркнул, что на заседании Высшего Госсовета будет представлен отчет о ходе выполнения проектов в сфере импортозамещения и совместных научных и технических программ. Основная цель — создать условия для ускоренного развития Союзного государства, основанного на интеграции научно-технических и производственных возможностей Белоруссии и России.