В Венгрии выдвинули требование к Хорватии по российской нефти

Венгерская компания MOL Group потребовала от хорватской JANAF разрешить транзит российской нефти через трубопровод Adria. Об этом сообщает Telex.

© Global look

«Мы официально направили все документы, подтверждающие необходимость пропуска нефти, которая не попадает под санкции ЕС, и ждем подтверждения от JANAF», — сказано в заявлении MOL Group.

Отмечается, что компания рассчитывает получить ответ по этому вопросу до 27 февраля. В организации также пригрозили обратиться к Еврокомиссии за компенсацией и юридическими мерами в случае отказа.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал президента Украины Владимира Зеленского немедленно возобновить работу нефтепровода «Дружба» и воздержаться от дальнейших нападок на энергетическую безопасность Венгрии.