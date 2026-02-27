США получат рекордную сумму от продажи венесуэльской нефти

Выручка от продажи венесуэльской нефти, которая осуществляется под контролем США, к концу февраля достигнет 2 миллиардов долларов. Об этом сообщил министр энергетики США Крис Райт, передает агентство Reuters. По некоторым данным, к настоящему моменту уже реализовано порядка 40 миллионов баррелей по цене около 50 долларов за баррель.

Основными покупателями углеводородов выступают потребители из Азии и Европы. Райт также отметил, что значительная часть нефти направляется на побережье Мексиканского залива США, однако поставки идут и в другие регионы.

«Львиная доля этой нефти пойдет сюда, на побережье Мексиканского залива США. Кроме того она также поступит в Индию, Азию и Европу», - цитирует министра издание The Economic Times.

Особое внимание глава Минэнерго уделил доступу китайских независимых нефтеперерабатывающих заводов к венесуэльской нефти. Теперь они смогут приобретать ее на открытом рынке, что ранее было затруднено из-за санкционных ограничений.

Напомним, что в начале января США провели военную операцию в Венесуэле, в ходе которой президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены в Нью-Йорк. В настоящий момент функции главы государства исполняет Делси Родригес, а Вашингтон взял на себя временное управление нефтяными доходами страны.

По словам Райта, миллионы баррелей венесуэльской нефти, находившиеся в плавучих хранилищах, уже находятся в процессе реализации. Трейдеры, такие как Vitol и Trafigura, активно участвуют в маркетинге и торговле, а партнеры PDVSA, включая Chevron, наращивают добычу и отгрузки. Ранее администрация США также заключила краткосрочные соглашения о продаже дополнительных объемов нефти на сумму 5 миллиардов долларов в ближайшие месяцы.