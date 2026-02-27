Союзник США не смог обойтись без российской рыбы
Экспорт российского замороженного минтая на японский рынок вырос до месячного рекорда. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на таможенные органы этой азиатской страны.
Поставки оценили в 651 тысячу долларов, и таким образом составили почти четверть от импорта 2025 года, который достиг 2,74 миллиона долларов. Отмечается также, что Япония вернулась к покупкам этой российской продукции после двухмесячного перерыва. В октябре прошлого года речь шла о сумме в 333 тысячи долларов.
Как следствие, в январе 2026 года Россия оказалась крупнейшим поставщиком минтая в Японию. США заняли второе место с результатом в 10,5 тысячи долларов.
Ранее сообщалось, что в прошлом году именно минтай стал ключевым драйвером роста поставок российской рыбы в государства Европейского союза. Поставки этой продукции выросли на 40 процентов в натуральном выражении и на 50 процентов в стоимостном.
С 2013 года поставки продукции из минтая на внутренний рынок России увеличились почти в 4,5 раза