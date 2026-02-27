Остановка поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» через Украину создает значительные угрозы для словацкой промышленности и экспортно ориентированных предприятий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Совет словацких экспортеров.

В организации отметили, что сложившаяся ситуация осложняет производственное планирование и заключение контрактов, а неопределенность вокруг поставок негативно сказывается на конкурентоспособности экономики.

Киев прекратил прокачку нефти в Словакию в начале февраля, объяснив это повреждением трубопровода. В Министерстве экономики республики ранее заявляли, что рассчитывали на возобновление поставок в ближайшие дни, однако этого не произошло. В Братиславе считают остановку транзита политическим решением украинской стороны, направленным на шантаж с целью приближения к членству в ЕС.

18 февраля правительство Словакии ввело кризисную ситуацию из-за нехватки нефти. Для НПЗ Slovnaft, зависящего от российского сырья, принято решение выделить до 250 тысяч тонн нефти из государственных резервов. Ожидается, что возобновление поставок по «Дружбе» произойдет не ранее марта.