Мосбиржа готовится к запуску биржевых торгов криптовалютой

Московская биржа готовится к запуску торгов криптовалютами и активно прорабатывает техническую часть проекта совместно с брокерами, сообщили Forbes несколько источников среди участников рынка и юристов, специализирующихся в области цифровых активов. Площадка планирует начать операции летом, как только будет готова необходимая нормативная база.

Источник в крупном брокере рассказал, что после того как власти в 2025 году разрешили запускать производные инструменты на криптоактивы и начали активно работать над профильным законодательством, Мосбиржа решила воспользоваться моментом и приступила к разработке концепции торгов. По его словам, площадка сейчас сосредоточена на проработке технической части и создает «песочницу» для брокеров — изолированный режим тестирования таких операций.

Партнер Nasonov & Partners Алексей Насонов напомнил, что о возможности запуска Мосбиржей криптоплощадки говорилось в рамках обсуждения концепции регулирования крипторынка. Член экспертного совета по законодательному регулированию криптовалют Госдумы Михаил Успенский добавил, что среди всех площадок Мосбиржа является одним из главных претендентов на запуск собственной криптобиржи. Источник в другом крупном брокере уточнил, что биржа еще в декабре заявляла о технологической готовности к запуску торгов криптовалютой.

В пресс-службе Московской биржи подтвердили изданию, что площадка планирует запуск обращения криптовалют и работает над решениями для обслуживания этого сегмента рынка. Запуск торгов станет существенным дополнением к уже имеющимся производным инструментам на криптовалюты на срочном рынке, которые показывают уверенный спрос со стороны инвесторов.

По законопроекту о цифровой валюте и цифровых правах, который должен вступить в силу с 1 июля 2026 года, криптовалюта будет рассматриваться только как инвестиционный актив, отметил партнер Digital & Analogue Partners Юрий Брисов. Для неквалифицированных инвесторов доступ ограничат наиболее капитализированными монетами, прошедшими локальный листинг — на старте это будут Bitcoin и Ethereum. Анонимные токены (Monero, Zcash) окажутся под полным запретом.

Заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу финансовой группы «Финам» Дмитрий Леснов рассказал, что торговля на криптоплощадке будет напоминать привычную торговлю на бирже — через посредников и брокеров, с хранением активов в цифровых депозитариях.

Инфраструктура торгов будет централизованной (CEX): хранение активов обеспечат специализированные цифровые депозитарии, одним из которых станет «Инфинитум». Несмотря на блокирующие санкции США в отношении Мосбиржи и СПБ биржи, эксперты отмечают, что ограничения влияют лишь на доступ к западным расчетам, но не на саму возможность торговли криптоактивами внутри страны. Однако эксперты предупреждают о риске «замкнутого контура»: из-за процедур KYT (Know Your Transaction) криптовалюту, купленную на российских площадках, будет крайне сложно перевести на глобальные биржи вроде Binance или ByBit, так как она будет маркирована как связанная с санкционными рисками.

Одновременно с этим власти начали разработку «черных списков» компаний и сервисов, занятых на крипторынке.