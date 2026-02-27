В России утвердили новый ГОСТ на подсолнечное масло

С 1 июня 2027 года в России вступает в силу новый межгосударственный стандарт на подсолнечное масло. Документ разработан взамен ГОСТа 2013 года и вводит более детальную классификацию продукта, а также ужесточает требования к маслу, предназначенному для детского питания, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на Росстандарт.

Согласно новому стандарту, подсолнечное масло определяется как продукт, извлекаемый из семян подсолнечника. Классификация масла расширена с семи до 13 категорий. Нерафинированное масло теперь подразделяется на прессовое вымороженное, прессовое и экстракционное.

Для непосредственного употребления в пищу предназначены рафинированное дезодорированное вымороженное, рафинированное дезодорированное и нерафинированное прессовое вымороженное.

Особое внимание в документе уделено маслу для детского питания. При его производстве запрещается использовать семена подсолнечника, полученные с применением методов генной инженерии или содержащие генно-модифицированные компоненты. Также под запрет попали семена, обработанные некоторыми видами пестицидов.

Новый ГОСТ распространяется на масло, предназначенное для непосредственного употребления в пищу, включая детское питание, а также для использования в пищевой промышленности.