Путин поручил упростить выбор налогового режима для малого бизнеса
Президент Владимир Путин поставил задачу обеспечить бизнесу специальный временной интервал для плавного перехода на оптимальную фискальную нагрузку.
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить внесение изменений в законодательство, предусматривающих переходный период для малого бизнеса в 2026 году.
Согласно перечню поручений, опубликованному на сайте Кремля, правительство должно рассмотреть возможность предоставления малым и микропредприятиям права выбора оптимального налогового режима.
«Правительству обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих установление в 2026 году переходного периода в целях выбора малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, оптимального режима налогообложения», – гласит текст документа.
Ранее Владимир Путин утвердил снижение порога для уплаты НДС малым бизнесом с 2026 года.
Путин подписал закон об установлении основной ставки налога на добавленную стоимость на уровне 22%.