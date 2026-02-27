В ЕС призвали расширить антироссийские санкции на третьи страны

Европейский союз (ЕС) должен ужесточить санкции против третьих стран за нарушение санкционного режима против России, в частности, запрета на экспорт товаров двойного назначения.

С таким заявлением выступил депутат Европейского парламента (ЕП) Сезар Луэна в соответствующем депутатском запросе, с текстом документа ознакомилась «Лента.ру».

«Хотя прямой экспорт из ЕС в Россию сократился, экспорт этих товаров [двойного назначения] в некоторые третьи страны вырос в геометрической прогрессии», — подчеркнул политик.

Луэна прокомментировал соблюдение третьими странами введенного в июне 2023 года запрета на экспорт и лицензирование товаров двойного назначения в Россию.

Он призвал приравнять к РФ государства, «систематически нарушающие» решение ЕС. По его словам, в настоящее время инструмент противодействия обходу санкций, позволяющий ЕС запрещать экспорт в третьи страны за нарушение антироссийских мер, фактически не используется.

Депутат ЕП также усомнился в эффективности санкционной политики Евросоюза, заявив о возможном отсутствии политической воли или недостаточных механизмов контроля внутри объединения.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники раскрыло мотивы блокировки 20-го пакета санкций ЕС против России. При этом в Евросоюзе рассчитывают, что власти Венгрии могут отказаться от блокировки нового пакета санкций.