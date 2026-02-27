Новак оценил обеспеченность России запасами нефти

Вице-премьер Александр Новак в ходе встречи со студентами в «Сириусе» заявил, что при текущем уровне добычи разведанной нефти в стране хватит на 62 года. При этом он подчеркнул, что после этого срока ресурс не закончится — запасы ежегодно пополняются за счет геологоразведки. Трансляция мероприятия ведется в сообществе образовательного центра в соцсети «ВКонтакте».

Россия занимает четвертое место в мире по объему доказанных запасов нефти. Согласно данным, представленным на презентации, в стране насчитывается 15 миллиардов тонн разведанной нефти и еще около 31 миллиарда тонн предварительно оцененных запасов, не подготовленных к добыче. Впереди России только Ирак, Иран и Саудовская Аравия.

По словам Новака, ключевая задача — поддерживать обеспеченность запасами на уровне 30–50 лет. Этим занимаются геологи, постоянно наращивая ресурсную базу.

Ранее глава Роснедр Олег Казанов уточнял, что из 19 миллиардов тонн доказанных запасов экономически рентабельными в текущих условиях являются около 13 миллиардов. Это соответствует обеспеченности примерно на 25 лет. При этом он отметил, что нефти в стране хватит на любой срок, если компании продолжат активно заниматься геологоразведкой.