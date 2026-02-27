Словакия обвинила Зеленского во лжи о состоянии нефтепровода «Дружба»

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Владимира Зеленского во лжи о состоянии трубопровода «Дружба». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Фицо, Зеленский предложил Словакии альтернативный путь поставок нефти — путь «Одесса — Броды». При этом словацкий политик считает, что такое предложение противоречит словам о повреждении «Дружбы», поскольку «Одесса — Броды» использует один из пунктов поврежденного нефтепровода.

«Это неправда, потому что они нам предлагают альтернативу, чтобы мы брали какую-то другую нефть через Одессу. Она должна была бы прийти до пункта "Броды" и оттуда бы отправилась в Словакию. Как же тогда "Броды" могут быть повреждены?», — заявил Фицо на пресс-конференции.

Напомним, что нефтепровод «Дружба» прекратил свою работу 27 января — как сообщила украинская сторона, это произошло из-за поломки. «Дружба» используется для поставок российской нефти в Венгрию и Словакию.

Орбан анонсировал действия по «Дружбе» и обратился к Зеленскому

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз призвал Украину ускорить восстановление нефтепровода «Дружба».