ЦБ повысил курс доллара на 28 февраля

Банк России опубликовал официальные курсы валют на 28 февраля 2026 года.

Курс доллара повышен до 77,27 рубля, 27 февраля он был на уровне 77,12 рубля. Курс евро вырос до 91,29 рубля, 27 февраля он составлял 91,02 рубля. Курс юаня уменьшился до 11,23 рубля, когда 27 февраля он был на уровне 11,24 рубля.

Аналитики, опрошенные Банком России с 30 января по 3 февраля, ожидали более крепкий рубль, чем в декабре. Прогноз на 2026 год составлял 85 рублей за доллар, на 2027 год — 94,5 рубля за доллар, на 2028 год — 98,9 рубля за доллар.

В январе среднемесячный курс рубля укрепился ко всем основным мировым валютам: к доллару США – на 3,3%, к евро – на 1,8%, к юаню – на 2,7%, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России «Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП».

Глава Сбербанка Герман Греф прогнозировал, что в 2026 году курс составит «95 рублей за доллар США. Возможно, при стечении обстоятельств ближе к 100 рублям». На звонке по отчетности банка за 2025 год он заявлял, что в текущем году не видит ни одного шанса на то, что курс рубля будет такой же крепкий, как в 2025 году.

