Цены на нефть взлетели до максимума за полгода

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке стоимость апрельского фьючерса на эталонный сорт нефти Brent взлетела на 3,5 процента, до 73,54 доллара за баррель, что стало максимумом с июля 2025 года, а сорт WTI подорожал до 67,83 доллара — наибольшее значение с августа. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Поводами для беспокойства инвесторов по поводу предложения на рынке стали начавшийся вооруженный конфликт между Пакистаном и Афганистаном, а также динамика переговоров между США и Ираном.

Американские и иранские СМИ утверждают, что переговоры в Женеве фактически провалились. Тегеран отверг основные требования Вашингтона, в том числе те, что касаются демонтажа основных ядерных объектов и передачи США запасов обогащенного урана.

На этом фоне посольство США в Израиле рекомендовало сотрудникам, не выполняющим ключевые функции, покинуть страну в ближайшее время в целях безопасности.

Эту информацию трейдеры интерпретируют как существенное повышение вероятности удара США или Израиля по Ирану в ближайшее время, что будет иметь непредсказуемые последствия для нефтяного рынка. В случае если Тегеран решит перекрыть Ормузский пролив и сможет реализовать намерение, рынок лишится значительных объемов нефти.