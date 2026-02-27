Производство СПГ в России в январе достигло рекордных 3,3 млн тонн

В январе 2026 года Россия произвела 3,3 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), таким образом, поставив абсолютный рекорд для одного месяца. Об этом говорится в сведениях Росстата, опубликованных 27 февраля.

Ведомство отмечает, что показатели в первом месяце этого года оказались на 8,3% больше, чем в январе 2025 года, а также на 9% выше, чем в декабре 2025 года. Это произошло на фоне рекордного экспорта в Европу. В предыдущий раз, согласно данным Росстата, рекорд был зафиксирован в декабре 2024 года.

Кроме того, РФ в январе 2026 года нарастила суммарную добычу газа — природного и попутного нефтяного — на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Сейчас он составил 66,6 миллиарда кубометров. Этот показатель стал максимальным с марта 2022 года.

Так, добыча природного газа в январе составила 57,6 миллиарда кубометров, что на 8,2% выше, чем в декабре 2025 года, а также на 7,5% больше, чем в январе 2025 года. Показатель тоже стал максимальным за четыре года. Что касается добычи попутного нефтяного газа в январе, то она осталась на уровне прошлого года — 9 млрд куб. м.