В России впервые с осени 2025 года снизились цены на огурцы

В период с 17 по 24 февраля 2026 года в России зафиксировано снижение стоимости огурцов на 3,8%. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.

© Газета.Ru

Это первое падение цен на данный овощ с осени 2025 года, когда ведомство отмечало аналогичную тенденцию.

При этом общая динамика цен на плодоовощную продукцию за рассматриваемый период продемонстрировала рост на 0,1%. В частности, подорожали морковь (на 2,6%), помидоры (на 2,5%), картофель (на 1,4%), бананы (на 0,9%), белокочанная капуста (на 0,7%), репчатый лук (на 0,5%), яблоки (на 0,4%) и столовая свекла (на 0,3%).

Наряду с удешевлением огурцов, отмечено снижение цен на некоторые другие продукты: овощные консервы для детского питания (на 0,8%), баранина (на 0,6%), сливочное и подсолнечное масло (на 0,5%), мясо кур (на 0,4%), полукопченые и варено-копченые колбасы, маргарин и пшеничная мука (на 0,3%), ультрапастеризованное молоко, твердые, полутвердые и мягкие сыры (на 0,2%), свинина, сосиски, сардельки, пастеризованное молоко, творог, сметана, фруктово-ягодные консервы для детского питания и черный чай (на 0,1%).