США конфисковали захваченный танкер с нефтью

Власти США инициировали процедуру конфискации танкера Skipper и находящейся на нём венесуэльской нефти объёмом около 1,8 миллиона баррелей. Соответствующий иск опубликован на сайте Министерства юстиции.

Судно было захвачено американскими силами в открытом море ещё в декабре 2025 года. Как установило следствие, танкер шёл под ложным флагом, а выручка от продажи нефти предназначалась для финансирования структур, связанных с Ираном.

Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что подобные операции станут новой нормой. По её словам, «эра тайной банковской поддержки режимов, угрожающих США, закончилась».

Вашингтон намерен использовать все правовые механизмы для пресечения таких схем, добавила глава Минюста.

