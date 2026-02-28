Швейцария отозвала лицензию у якобы связанного с Россией банка Mbaer

Швейцарское управление по надзору за финансовыми рынками (FINMA) отозвало лицензию у цюрихского банка MBaer Merchant Bank AG, который ранее министерство финансов США обвинило в поддержке клиентов, связанных с Россией и Ираном.

Об этом сообщается в официальном пресс-релизе FINMA.

«В рамках исполнительного производства FINMA отозвала лицензию банка MBaer», — следует из релиза.

Регулятор сообщил, что банк лишен права вести деятельность и будет ликвидирован, а контроль за процедурой передан назначенным ликвидаторам. До этого деятельность банка якобы связывали с Россией и соответствующими санкциями.

Кроме того, по данным FINMA, проверка выявила у MBaer систематические нарушения законодательства о противодействии отмыванию денег и требований к организации бизнеса. У банка не было надлежащей структуры по борьбе с отмыванием денег, что позволяло отдельным клиентам обходить официальное замораживание активов, в том числе в связи с санкциями Швейцарии и других стран.

Еще в 2024 году было возбуждено дело против MBaer. Расследование показало, что до 80% клиентских отношений относились к повышенному риску, а 98% поступающих активов приходились на таких клиентов. Ранее американская сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) также присвоила швейцарскому банку статус учреждения, представляющего «основную угрозу отмывания денег», и предложила ограничить его доступ к финансовой системе США.

MBaer Merchant Bank AG был основан в 2018 году. Он базировался в Цюрихе и работал в сегментах обслуживания частных клиентов.