Финляндия заработала экономический шок после закрытия границы с Россией

Восток Финляндии находится в экономическом шоке после закрытия границы с Россией. Как отмечает член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в разговоре с РИА Новости, стране не поможет даже создание особой экономической зоны.

По словам политика, закрытие границы негативно сказывается не только на приграничной с Россией территории, но и имеет очень серьезные последствия для экономики всей страны.

Мема отмечает, что в Финляндии уровень безработицы составляет 10 процентов, в приграничных регионах — 20 процентов. А если говорить о планах правительства по созданию особой экономической зоны в Восточной Финляндии, то местным властям априори потребуется увеличить госдолг.

«А это означает, что оно [правительство] не сможет найти деньги на такие меры. Нужно будет посмотреть, разрешит ли Европейский центральный банк такие займы и захотят ли другие государственные и частные инвесторы инвестировать в пустеющий регион», — пояснил Мема.

В завершении Мема подчеркнул, что даже, если проект будет одобрен, вряд ли он улучшит ситуацию в регионе, потому что Восточная Финляндия становится непривлекательной не только для бизнеса, но и для жизни в целом.

Ранее депутат Европейского парламента (ЕП) Элси Катайнен призвал спасти приграничные с Россией регионы, которые находятся в бедственном положении после начала конфликта на Украине.