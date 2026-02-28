Биткоин подешевел на фоне обострения конфликта между США и Ираном

Стоимость биткоина снизилась примерно на 6% и опустилась до отметки в 63,5 тысячи долларов. Падение произошло на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

© Global look

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной операции против Ирана. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что операция проводится совместно с Соединенными Штатами.

На бирже Binance, которая является крупнейшей по объему торгов криптовалютами, биткоин к 12:48 по московскому времени потерял 5,81% за сутки и стоил 63 556,8 доллара. До сообщений об ударе Израиля по Ирану цена криптовалюты достигала примерно 65,5 тысячи долларов.

По информации портала CoinMarketCap, который рассчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина снизилась на 5,79% — до 63 569,3 доллара.