Названы возможные последствия блокады Ормузского пролива

Блокада Ормузского пролива, введенная КСИР 28 февраля, приведет к росту цен на энергоресурсы, предположил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков. Об этом пишут «Вести».

В субботу, 28 февраля, ВС Израиля и США начали широкомасштабную операцию против Ирана. Нанесли удары по объектам гражданской и военной инфраструктуры, правительственным зданиям. Потери Ирана составили свыше 200 человек.

В ответ Тегеран нанес ряд мощных ракетных ударов по базам США на Ближнем Востоке, перекрыл Ормузский пролив, закрыл воздушное пространство над страной.

В КСИР подтвердили закрытие Ираном Ормузского пролива

«Цены на нефть, на газ, безусловно, пойдут вверх. Также есть серьезное движение вверх по некоторым сырьевым товарам, в частности, цветным металлам. Но рынки реагируют достаточно активно. В понедельник, я думаю, что реакция будет более явная», — разъяснил Чирков.

Ранее сообщалось, что Минтранс США призвал коммерческие суда избегать Ормузский пролив, Оманский и Персидский заливы и Аравийское море.