Эскалация на Ближнем Востоке спровоцировала крупнейший нефтяной кризис за последние годы. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, риски блокировки танкеров в Персидском заливе или вероятные атаки на корабли вынуждают производителей и трейдеров менять маршруты транспортировки нефти и сжиженного природного газа.

Журналисты уточнили, что некоторые крупные нефтяные компании и торговые дома временно приостановили поставки через Ормузский пролив на несколько дней.

«Вряд ли эта осторожность ослабнет до тех пор, пока не появится гораздо больше уверенности в безопасности морских путей региона», — отметил источник.

Обозреватели пояснили, что масштаб сбоев с поставкой нефти и ростом цен будет зависеть от продолжительности конфликта в Иране.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что агрессия, направленная США и Израилем против Ирана, уже привела к обострению ситуации в регионе и может выйти за его границы.

Дипломат подчеркнул, что действия Вашингтона и Тель-Авива рискуют обернуться гуманитарной и экономической катастрофой.