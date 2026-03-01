Reuters: удары США по Ирану спровоцировали крупнейший нефтяной кризис
Эскалация на Ближнем Востоке спровоцировала крупнейший нефтяной кризис за последние годы. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, риски блокировки танкеров в Персидском заливе или вероятные атаки на корабли вынуждают производителей и трейдеров менять маршруты транспортировки нефти и сжиженного природного газа.
Журналисты уточнили, что некоторые крупные нефтяные компании и торговые дома временно приостановили поставки через Ормузский пролив на несколько дней.
«Вряд ли эта осторожность ослабнет до тех пор, пока не появится гораздо больше уверенности в безопасности морских путей региона», — отметил источник.
Обозреватели пояснили, что масштаб сбоев с поставкой нефти и ростом цен будет зависеть от продолжительности конфликта в Иране.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что агрессия, направленная США и Израилем против Ирана, уже привела к обострению ситуации в регионе и может выйти за его границы.
Дипломат подчеркнул, что действия Вашингтона и Тель-Авива рискуют обернуться гуманитарной и экономической катастрофой.