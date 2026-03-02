К концу 2026 года в России ожидают резкий обвал рубля, доллар может укрепиться до 140-150 рублей. Это будет «третий мощный удар» по российской нацвалюте после событий 2014 и 2023 годов – такой сценарий в беседе с Tsargrad.tv озвучил экономист Михаил Хазин.

Эксперт сделал предварительный расчет на основе того, что к концу текущего и началу будущего года основные факторы, формирующие ситуацию на валютном рынке, останутся теми же, что и сегодня. Исходя из этого, по мнению экономиста, можно предположить обрушение рубля, который ранее девальвировался уже дважды.

«Поэтому я склонен считать, что к концу этого года доллар должен быть где-то на уровне 140-150 рублей. Если останется нынешнее руководство», — заявил Хазин, отметив, что это означает «третий мощный удар по рублю» и серьезный обвал нацвалюты.

Такой прогноз, по словам специалиста, связан с тем, что сегодня россияне держат на депозитах чуть меньше 70 трлн рублей, банки ежемесячно должны выплачивать «триллионы рублей» процентами, на фоне чего им может понадобиться серьезное финансовое вливание.

«Да, совокупная прибыль банковского сектора сейчас достигает 3-4 триллионов в год, но не 12 триллионов, — подчеркнул экономист. — И дальше в этой ситуации что делать? Либо объявлять дефолт, либо печатать эти деньги. В результате у нас сразу начнется бешеная инфляция. Вот вам курс 140-150 рублей».

В целом важно учесть, что сегодня курс доллара во многом определяет ситуацию в стране, так как порядка 60% товаров народного потребления и 40% товаров промпроизводства – это импорт. Что касается сценария с обвалом рубля, то он реализуется при сохранении сегодняшней политики, но если держатель курса сменится или изменит тактику, то возможны разные варианты, заключил экономист.

До этого аналитик банковской сферы Владимир Шевченко заявил, что с учетом текущих ставок и стоимости нефти, а также санкционного давления на российскую экономику оптимальным является курс доллара в диапазоне от 100 до 120 рублей. Сейчас российская нацвалюта укреплена чрезмерно, но вскоре ожидается резкое обрушение, как это уже не раз наблюдалось во времена кризисных явлений, считает эксперт.