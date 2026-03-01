Страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти на 206 тысяч баррелей в сутки в апреле

Восемь стран — участниц соглашения ОПЕК+, добровольно ограничивающих добычу, приняли решение увеличить квоты на 206 тыс. баррелей в сутки начиная с апреля, следует из официального коммюнике организации.

Об этом сообщает РИА Новости.

В число государств, принявших данное решение, входят Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Алжир, Казахстан, Кувейт и Оман.

В коммюнике отмечается, что на фоне стабильных глобальных экономических перспектив и снижения запасов нефти восемь стран — участниц соглашения приняли решение возобновить поэтапную отмену добровольных ограничений.

Стороны согласовали корректировку объёмов добычи на 206 тыс. баррелей в сутки, реализация которой запланирована на апрель 2026 года.

Уточняется, что новые параметры вступят в силу в апреле 2026 года.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что группа стран ОПЕК+, в число которых входит Россия, с высокой долей вероятности согласует повышение объёмов добычи нефти в апреле.