Нефтяной гамбит: Россия и саудиты договорились увеличить добычу

Восемь ключевых участников соглашения ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, утвердили решение об увеличении добычи нефти в апреле на 206 тысяч баррелей в сутки.

Как сообщает «Интерфакс», данный шаг обусловлен стабильными перспективами мировой экономики и низкими уровнями запасов сырья на глобальных рынках. После паузы, взятой в первом квартале 2026 года, участники сделки возвращаются к постепенному восстановлению объемов производства.

Обновленная квота РФ на апрель составит более 9,6 миллиона баррелей в сутки, в то время как Саудовская Аравия сможет добывать свыше 10,1 миллиона.

«Страны продолжат внимательно отслеживать и оценивать ситуацию на рынке, — говорится в официальном коммюнике организации. — В рамках постоянных усилий по поддержке стабильности рынка они подтвердили важность осторожного подхода и сохранения гибкости».

Участники объединения также подчеркнули готовность к оперативной реакции на любые изменения международной конъюнктуры. В зависимости от ситуации страны ОПЕК+ готовы «частично или полностью приостановить или отменить дополнительные добровольные корректировки добычи».

Столь значимые изменения в политике экспортеров происходят на фоне беспрецедентного обострения ситуации вокруг Ирана.