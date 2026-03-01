МИД: перекрытие Ормузского пролива может спровоцировать дисбаланс на рынке нефти

Решение об остановке судоходства в Ормузском проливе может привести к возникновению значительного дисбаланса на мировых рынках нефти и газа.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России, опубликованном на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

«Это может привести к прекращению экспорта из региона углеводородов и создать значительный дисбаланс на мировых рынках нефти и газа», — отмечается в публикации.

Ранее экс-командующий КСИР Мохсен Резаи заявил, что Ормузский пролив остаётся открытым. При этом он назвал объекты США законными целями для ударов.