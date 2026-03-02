Перенос войны в Ормузский пролив связали с резким ростом цен на нефть

Цены на нефть растут, поскольку война с Ираном угрожает судоходству через Ормузский пролив. Нефть марки Brent подскочила на 13% в ходе ранних торгов, а фондовые рынки оказались под давлением: американо-израильские удары по Ирану вызвали опасения сбоев в поставках «черного золота».

Стоимость нефти выросла, а фондовые рынки оказались под давлением в понедельник после того, как интенсивные американо-израильские удары по Ирану вызвали опасения по поводу значительных потрясений в мировой экономике, пишет The Guardian.

Нефть марки Brent подскочила на целых 13% в начале торгов – до 82 долларов за баррель, что стало 14-месячным максимумом, – поскольку фактическое закрытие Ормузского пролива, одной из важнейших артерий мировой торговли, усилило опасения по поводу поставок нефти.

В Токио индекс Nikkei 225 упал почти на 2,4%, когда трейдеры в Азии отреагировали на события выходных. Позже он откатился назад, снизившись на 1,5%. Предрыночные торги также привели к тому, что Уолл-стрит открыла торги в понедельник снижением.

В Сиднее ASX 200 открылся резким снижением, после чего восстановился, снизившись примерно на 0,4%. В Шанхае индекс CSI 300 упал на 0,6%.

Зато золото, которое инвесторы часто считают активом-убежищем во времена кризиса, подорожало на 2,8% до 5 397,10 долларов за унцию, пишет The Guardian.

Военные удары США и Израиля по Ирану не показали никаких признаков их ослабления, а Дональд Трамп предположил, что конфликт может продлиться еще четыре недели, и заявил, что атаки будут продолжаться до тех пор, пока цели США не будут достигнуты.

В то время как нефть немного снизилась со своих первоначальных максимумов, Brent выросла на 4% в начале торгов.

По мере роста цен все внимание было приковано к Ормузскому проливу, через который проходило около пятой части поставок нефти и морских танкеров с газом, отмечает The Guardian.

Сообщается, что через несколько часов после субботних американо-израильских ударов Тегеран предупредил танкеры в проливе, что ни одному судну не будет разрешено пройти через него.

По данным британского агентства морской безопасности United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), в проливе были атакованы два судна, одно у берегов Омана, а другое - у берегов ОАЭ.

Хотя Ирану еще предстоит официально подтвердить, что жизненно важный водный путь перекрыт, морские сайты слежения показали, что танкеры скапливаются по обе стороны пролива, опасаясь нападения или, возможно, не имея возможности получить страховку на рейс.

Международная морская организация призвала суда избегать Ормузского пролива. Генеральный секретарь этой организации Арсенио Домингес выразил глубокую обеспокоенность сообщениями о том, что несколько моряков получили ранения в результате нападений.

“Я призываю все судоходные компании проявлять максимальную осторожность”, - сказал Домингес. “Там, где это возможно, судам следует избегать прохождения пострадавшего региона транзитом до тех пор, пока условия не улучшатся”.

Международная судоходная компания Maersk объявила в воскресенье, что прекращает проход через Ормузский пролив и Суэцкий канал, еще одну жизненно важную артерию мировой экономики, ссылаясь на “соображения безопасности”.

В воскресенье картель стран-производителей Опек+ согласовал незначительное увеличение добычи нефти на 206 000 баррелей в день в апреле, но большая часть этого продукта все еще должна быть доставлена с Ближнего Востока танкерами.

Иран является одним из крупнейших производителей нефти в картеле, на долю которого приходится 4,5% мировых поставок, поэтому любые перебои с его собственными поставками, вероятно, окажут влияние на рынок в целом, напоминает The Guardian.