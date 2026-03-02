Цены на нефть резко взлетели на фоне ударов США и Израиля по Ирану

С начала недели нефтяные котировки резко пошли вверх — утром 2 марта цены прибавили более 6%. Рынки оценивают риски перебоев с поставками сырья после военной операции США и Израиля против Ирана, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 7:45 мск майские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 6,12% — до 77,33 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI подорожали на 6,1%, достигнув 71,11 доллара. В ночные часы Brent превышала отметку в 81 доллар.

Удары по иранским объектам, включая Тегеран, начались 28 февраля. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Фактически остановилось движение судов через Ормузский пролив — ключевую артерию для экспорта нефти из стран Персидского залива, через которую проходит до 15 миллионов баррелей в сутки.

В Rystad Energy отмечают, что отсутствие признаков деэскалации может привести к дальнейшему значительному росту цен на нефть.

Как отметил ранее доцент Финансового университета Валерий Андрианов, текущая эскалация в регионе уже частично учтена в нефтяных котировках. Объем иранского экспорта не настолько значителен, а на рынке сохраняется профицит предложения. Однако события, способные распространиться на весь регион, неизбежно приведут к дальнейшему росту цен на сырье.