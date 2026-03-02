Промышленное производство в России упало

В январе промышленное производство в России, по данным Росстата, сократилось на 0,8 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, хотя большинство аналитиков ожидали роста на 0,9 процента. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В Минэкономразвития объяснили негативную динамику календарем. Речь идет о том, что в первом месяце года было на два рабочих дня меньше, чем в январе 2025-го.

Если исключить сезонный и календарный факторы, то Росстат оценивает январскую динамику как нулевую по сравнению с декабрем 2025 года.

Отдельно в обрабатывающих отраслях ведомство зафиксировало снижение на три процента в годовом выражении после того, как в декабре рост составил 7,8 процента. Январская добыча прибавила 0,5 процента после падения на 2,8 процента в декабре.

Аналитики Telegram-канала «Твердые цифры» оценили спад в январе к декабрю с учетом сезонности и календарного фактора в два процента. При этом они указали, что в отличие от предыдущих периодов такой результат не связан с показателями отраслей с высокой волатильностью, такими как производство прочего транспорта и металлических изделий.

Ранее СМИ выяснили, что на фоне сложностей с нефтегазовыми доходами федерального бюджета в апреле Минэкономразвития собирается снизить прогноз по росту национальной экономики в 2026 году с 1,3 процента до 0,7-1 процента