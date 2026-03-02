Курс рубля 2 марта 2026: официальные данные ЦБ и ситуация на рынке

Банк России опубликовал официальные курсы валют на 2 марта 2026 года. Рубль немного ослаб к доллару и евро, но укрепился к китайскому юаню, сообщает портал «Финансист» со ссылкой на данные регулятора.

Курс доллара вырос на 0,15 рубля и составил 77,27 рубля. Евро прибавил 0,27 рубля, поднявшись до 91,30 рубля. Китайский юань, напротив, опустился на 0,009 рубля — до 11,24 рубля. Гонконгский доллар подорожал на 0,02 рубля, достигнув 9,89 рубля, отмечают аналитики «БКС Экспресс».

Рынок акций: Русал и Норникель в лидерах роста

Торги 27 февраля на российских биржах открылись символическим повышением. К 12:30 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,09%, поднявшись до 2788 пунктов, РТС вырос на 0,08%, до 1138 пунктов, индекс голубых фишек — на 0,05%.

В лидерах роста оказались акции Русала (+2,55%), Норникеля (+1,80%) и привилегированные бумаги Сургутнефтегаза (+1,05%). Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, их котировки движутся следом за ценами на металлы и нефть: алюминий на LME подорожал на 0,41%, никель — на 0,89%, медь — на 1,8%, палладий — на 3,56%, платина — на 5,89%. Нефть Brent выросла на 1,82%, до 72,11 доллара за баррель.

В аутсайдерах — АФК Система (–1,2%), Т-Технологии (–0,76%) и Ozon (–0,71%).

Рубль под давлением бюджета и геополитики

Ослаблению рубля способствует обсуждение корректировки бюджетного правила: снижение базовой цены на нефть может сократить объемы продаж валюты и уменьшить ее предложение на рынке. Дополнительное давление оказывает геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, связанная с рисками удара по Ирану, что может привести к перебоям поставок нефти.

Аналитики Freedom Finance Global ожидают, что к закрытию сессии курс доллара будет в диапазоне 77–78 рублей, евро — 91–92 рубля, юаня — 11–11,5 рубля. Прогноз по индексу Мосбиржи — 2750–2850 пунктов, по РТС — 1100–1150 пунктов.