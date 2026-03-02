Российский фондовый рынок взлетел

В начале торгов в понедельник, 2 марта, индекс Мосбиржи резко вырос и вплотную подошел к отметке 2825 пунктов, что стало максимумом с 29 января. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Такой результат российскому фондовому рынку обеспечили представители нефтегазового сектора, бумаги которых на фоне операции Израиля и США в Иране взлетели. Так, «Роснефть» растет более чем на шесть процентов, а «Лукойл» — почти на пять процентов.

Возможное перекрытие Ираном Ормузского пролива угрожает обрушением поставок нефти на мировой рынок и ростом цен вплоть до 100 долларов за баррель, что существенно поднимет спрос на российскую нефть.

Впрочем, в первый торговый день после начала боевых действий трейдеры действуют довольно осторожно. Стоимость Brent растет в районе пяти процентов, поскольку в Тегеране начинают опровергать перекрытие пролива, через который проходят и их нефтяные потоки. Тем не менее как минимум два танкера уже пострадали в результате обстрелов, поэтому ситуация остается неопределенной.

В Персидском заливе значительно сокращаются морские поставки нефти

Для России продолжительный конфликт означает существенное повышение нефтегазовых доходов бизнеса и бюджета. Однако если новое руководство Ирана и США заключат сделку, то стоимость нефти может существенно снизиться из-за значительного роста предложения.