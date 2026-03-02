В Персидском заливе значительно сокращаются морские поставки нефти

Вооруженное противостояние США и Израиля с Ираном привело к серьезному снижению трафика нефтяных танкеров через Ормузский пролив — ключевую артерию, соединяющую Персидский залив с Оманским заливом Индийского океана. Как подсчитали «Ведомости», 1 марта пролив проходили лишь одиночные суда, преимущественно иранские.

Всего на рейде в районе пролива скопилось более 250 судов, перевозящих нефть, нефтепродукты и сжиженный природный газ. Они либо стоят в ожидании, либо движутся, не заходя в пролив.

Ормузский пролив — единственный маршрут для морского экспорта нефти и СПГ из Катара, Ирака и Кувейта. Через него также проходит значительная часть поставок из Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Иран ударил по одному из крупнейших НПЗ в мире

По оценке советника управляющего фонда «Индустриальный код» Максима Шапошникова, в ближайшие дни поставки нефти в регионе могут упасть на 40%. При этом стоимость фрахта способна вырасти минимум втрое. Эксперт полагает, что Иран вряд ли будет расходовать ракеты на удары по танкерам, но может задействовать беспилотники.

Эксперты предупреждают, что обострение конфликта неминуемо приведет к росту цен на нефть. Даже кратковременная блокировка Ормузского пролива вызовет резкий скачок котировок.